Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (4) - Son Dakika

Burdur Bucak 'ta, Ramazan Topay'ın av tüfeğiyle çalıştığı şarküteride vurduğu Hatice Işık 'ın cenazesi, ilçe merkezine getirildi. Işık için Hacısarılar Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Hatice Işık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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