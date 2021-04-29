Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (5) - Son Dakika

Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (5)

19 TESTİ YAPILDIBurdur'un Bucak ilçesinde, Hatice Işık'ı çalıştığı şarküteride av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ramazan Topay, cezaevine götürülmeden önce Burdur Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü ve Covid-19 testi için getirildi.

COVID-19 TESTİ YAPILDI Burdur'un Bucak ilçesinde, Hatice Işık'ı çalıştığı şarküteride av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ramazan Topay, cezaevine götürülmeden önce Burdur Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü ve Covid-19 testi için getirildi. Polis eşliğinde, elleri kelepçeli içeri sokulan Topay, işlemlerinin ardından tekrar ekip otosuna bindirilerek, Burdur Cezaevi'ne götürüldü. Mesut MADAN/BURDUR,



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