Son Dakika Haberleri: Şarküteride Sahte İçki Ele Geçirildi

Şarküteride Sahte İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şarküteride, 649 şişe sahte içki ele geçirildi.

Şarküteride Sahte İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şarküteride, 649 şişe sahte içki ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gebze KOM Grup Amirliği ekiplerince sahte içki yapılan yerlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Darıca'da bir şarküteride yapılan aramada, 158 şişe etil alkol, 19 şişe gümrük kaçağı içki, 22 şişe el yapımı içki, 1 şişe el yapımı etil alkol, 449 küçük şişelerde içki yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.

Toplam 649 şişe sahte içkinin ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan E.A, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:30 Kaynak: AA

Darıca, Kocaeli, Güncel
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