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ŞARKÜTERİDEKİ KADIN CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

ŞARKÜTERİDEKİ KADIN CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

03.12.2021 15:45

BURDUR'un Bucak ilçesinde 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı (28) çalıştığı şarküteride, kocasının yanında av tüfeğiyle öldüren Ramazan Topay (30), duruşmada Korksun diye ateş etmek istedim. O panikle Hatice'ye rasgeldi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı (28) çalıştığı şarküteride, kocasının yanında av tüfeğiyle öldüren Ramazan Topay (30), duruşmada Korksun diye ateş etmek istedim. O panikle Hatice'ye rasgeldi. Amacım öldürmek değildi dedi. Topay'ın Işık'ı öldürdüğü anların görüntüsüne DHA muhabiri ulaştı.

Bucak'ta 28 Nisan'da 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı çalıştığı iş yerinde, kocasının yanında av tüfeğiyle öldüren Ramazan Topay'ın yargılanmasına başlandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Ramazan Topay, tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBiS aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Hatice Işık'ın babası Bayram, annesi Nazife Varkal ve eşi Mehmet Işık salonda hazır bulundu.

'KORKSUN DİYE ATEŞ ETTİM, HATİCE'YE RASTGELDİ'

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Ramazan Topay, Hatice Işık ile bir dönem arkadaşlığı olduğunu öne sürerek, Olay günü bilmediğim bir numaradan beni aradılar. Demir doğramacı olduğum için demir doğrama işi yaptıracaklarını söylediler. Çağırdıkları yere gidince Hatice'nin akrabası olduğunu söyleyen kişiler tarafından tehdit edildim. Benim ve ailemin bu işten zarar göreceğini söylediler. WhatsApp üzerinden Hatice'yi arayıp 'Senin amacın ne, neden benim üzerime adam salıp tehdit ettiriyorsun, sana maddi manevi yardım ettim' dedim. Bana hakaret etti. Arabamda bulunan silahla iş yerine gittim, 'Çıkın dışarı' diye bağırdım. 'Hatice ile konuşacağım' dedim. O esnada, 'korksun' diye ateş etmek istedim. O panikle Hatice'ye rastgeldi. Onu yerde görünce korku ve panikle olay yerinden uzaklaştım. Amacım öldürmek değildi dedi.

'ÇOCUĞUMU KATİL ÖLDÜRSÜN DİYE BESLEMEDİM'

Hatice Işık'ın babası Bayram Varkal Evvela Allah'a, sonra sayın savcımıza güveniyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim dedi. Anne Nazife Varkal ise Hiçbir şey öldürmeye sebep değildir. Ben çocuğumu katil öldürsün, diye beslemedim. Bekar bir adamın, evli barklı 2 çocuklu bir kadınla ne işi vardı Şikayetçiyim, kimse kimseyi öldüremez diye konuştu.

'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DEYİP ATEŞ ETTİ'

Hatice Işık'ın eşi Mehmet Işık ise Ben eşimin sanıkla arkadaşlığını bilmiyordum. Tesadüfen dükkandaydım. Sanık gelip kapıyı açtı. Önce eşim gördü benim sırtım dönüktü. Eşim 'Dikkat Mehmet' dedi. Döndüğümde 'Çıkın dışarı şerefsizler. Hepinizi öldüreceğim' deyip hedef gözeterek üç el ateş etti. Beni de vuracaktı. Ben o esnada silahı tuttum. Sanık silahı bırakıp gitti. Polisler geldi. Silahı teslim ettim dedi.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarını dinledikten sonra sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'YA BENİMSİN YA KARA TOPRAĞIN' İNANCINDAN KURTULUNMALI'

Mahkeme çıkışında Hatice Işık'ın ailesinin avukatı Süleyman Uysal, Ülkemizin kanayan yarası kadın cinayeti yine bir can almıştır. Hatice Işık, çalışmakta olduğu iş yerinde saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmiş. Bu elim olay sonucunda geriye iki çocuğu, gözü yaşlı eşi, anne ve babası kalmıştır. Bu cinayetlerin artık durmasını, buna bir önlem alınmasını istiyoruz. Ülkemizdeki, 'ya benimsin, ya kara toprağın' inancından kurtulunmasını istiyoruz diye konuştu.

'BENİM YAVRUMU ÖLDÜRDÜ'

Bayram Varkal çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirtirken eşi Nazife Varkal ise Ne kadar ağır ceza alacaksa alsın istiyorum. Çocuklarının rızkını çıkarmak için iş yerine girdi, çalışıyordu. Eşi var, iki çocuğu var. Nereden benim kızıma bulaştı, bilmiyorum. Benim yavrumu öldürdü, bizi de öldürdü. O kara toprağa iki çocuğunu, ana baba olarak bizi de gömdü. Ben bu katillerin yaşamasını istemiyorum. Bu katillerin dışarı çıkmasını hiç istemiyorum. Bu cinayetlere 'dur' denilsin. İdam çıksın dedi. Hatice Işık'ın eşi Mehmet Işık da iki çocuğunun annesiz kalması nedeniyle sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

CİNAYET ANI VE SONRASI KAMERADA

Bucak'ta Karayvatlar Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki şarküteride yaşanan cinayet anına ait görüntülere ise DHA muhabiri ulaştı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan cinayet anında Topay, aracıyla Hatice Işık'ın çalıştığı şarküteri önüne gelip, av tüfeğini eline alarak içeri giriyor. Eşi Mehmet Işık ile sohbet eden Hatice Işık, Ramazan Topay'ı eli silahlı görünce kirişin arkasına gizlenmeye çalışıyor. Bu esnada ateş eden Topay, Hatice Işık'ı tam göremeyince yer değiştirerek kafasına ve göğsüne 3 el daha ateş ederek, vuruyor. Topay, yere yığılan Hatice Işık'ın yanına gitmek istediği sırada Hatice Işık'ın eşi Mehmet Işık ile Topay boğuşuyor. Boğuşma anında tüfek 2 el daha ateş alırken, Mehmet Işık'ın elinden tüfeği aldığı Ramazan Topay koşarak uzaklaşıyor.

ŞARKÜTERİDEKİ KADIN CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
ŞARKÜTERİDEKİ KADIN CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
ŞARKÜTERİDEKİ KADIN CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
ŞARKÜTERİDEKİ KADIN CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Işık, Hatice Işık, Bayram, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞARKÜTERİDEKİ KADIN CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞARKÜTERİDEKİ KADIN CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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