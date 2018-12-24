Sarma'da Kanalizasyon Çalışmaları Tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı ihtiyacı bulunan bölgelerde yürüttüğü çalışmalarla eksiklikleri bir bir gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Sarma Mahallesi'nde başlattığı kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını da tamamladı. Mahallenin yerleşime yeni açılan kısmında gerçekleştirilen çalışmayla, vatandaşlara sağlıklı ve kullanışlı altyapı imkanı sağlandı.

"Yaşam alanımız daha temiz ve sağlıklı oldu"

Sarma Mahalle Muhtarı İbrahim Karabiber, "Mahallemizin özellikle üst kısmında atıksu anlamında büyük sıkıntı yaşanıyordu. Şimdi bu hattımızın döşenmesiyle birlikte yaşam alanımız daha temiz ve sağlıklı oldu. Altyapı gerçekten önemli bir hizmet. Mahalle halkı olarak hizmetlerinden ötürü Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve devamını da dört gözle bekliyoruz. Kendisinin her zaman arkasındayız. Başarılarının devamını diliyoruz" dedi.