Son Dakika Haberleri: Sarma'da Kanalizasyon Çalışmaları Tamamlandı

Sarma'da Kanalizasyon Çalışmaları Tamamlandı

56 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre'nin Sarma Mahallesi'ndeki ilave kanalizasyon hattı çalışmasını tamamlayarak, vatandaşın altyapı ihtiyacını ortadan kaldırdı.

Sarma'da Kanalizasyon Çalışmaları Tamamlandı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı ihtiyacı bulunan bölgelerde yürüttüğü çalışmalarla eksiklikleri bir bir gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Sarma Mahallesi'nde başlattığı kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını da tamamladı. Mahallenin yerleşime yeni açılan kısmında gerçekleştirilen çalışmayla, vatandaşlara sağlıklı ve kullanışlı altyapı imkanı sağlandı.

"Yaşam alanımız daha temiz ve sağlıklı oldu"

Sarma Mahalle Muhtarı İbrahim Karabiber, "Mahallemizin özellikle üst kısmında atıksu anlamında büyük sıkıntı yaşanıyordu. Şimdi bu hattımızın döşenmesiyle birlikte yaşam alanımız daha temiz ve sağlıklı oldu. Altyapı gerçekten önemli bir hizmet. Mahalle halkı olarak hizmetlerinden ötürü Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve devamını da dört gözle bekliyoruz. Kendisinin her zaman arkasındayız. Başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:40 Kaynak: Bültenler

Yunusemre, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Parke Taşını Yol Yerine Vatandaşın Tarlasına Döşedi Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz

Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması! Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:36:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarma'da Kanalizasyon Çalışmaları Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]