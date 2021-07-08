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Sarmalık Kıyılmış Tütün Ticareti Yasası 6 Ay Daha Ertelenecek - Son Dakika

Sarmalık Kıyılmış Tütün Ticareti Yasası 6 Ay Daha Ertelenecek

08.07.2021 16:06
Sarmalık Kıyılmış Tütün Ticareti Yasası 6 Ay Daha Ertelenecek, System.String[]

Geçtiğimiz hafta sonu Adıyaman'da yapılan eylemlerin odak noktası olan yetki belgesi olmadan sarmalık kıyılmış tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğünün 6 ay daha ertelenmesi için Adıyaman Milletvekilleri TBMM'ye torba kanun teklifi vermeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Adıyaman'da yapılan eylemlerin odak noktası olan yetki belgesi olmadan sarmalık kıyılmış tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğünün 6 ay daha ertelenmesi için Adıyaman Milletvekilleri TBMM'ye torba kanun teklifi vermeye hazırlanıyor.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, katıldığı bir televizyon programında, AK Partinin yetki belgesi olmayan sarmalık kıyılmış tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğünün 6 ay daha ertelenmesi için, TBMM'ye torba kanun teklifi vermeye hazırlandığını kaydetti.

Milletvekili Aydın yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi "Kanunun yürürlüğünü 6 ay daha tehir edeceğiz. Bu süreçte kooperatiflerin eksikliklerini gözden geçirerek bu eksiklikleri tamamlamaları için süre tanınmış olacak"dedi.

Üretimden değerlendirme aşamasına kadar istihdam sağlayan tütün, ilimizde yıllardır yaygın olarak aile tarımı şeklinde üretilmekte, milli gelir açısından ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmakta ve ilimizin de en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır.

Tütün tarımı ile uğraşan çiftçilerimizin fidelerin yetiştirilmesi, sökülmesi, tarlaya dikilmesi, tütünün çapalanması, kırılması, dizilmesi, kurutulması, muhafazası ve denklenmesi gibi ağır işleri aile fertleri ile beraber nasıl yaptığını çok iyi bilen Bafralı bir ailenin evladıyım.

Adıyaman tütünü marka değeri ve kalitesi oldukça yüksek bir üründür. Adıyaman tütünü, tek başına, herhangi bir katkı maddesi kullanmadan, içilebilen bir tütün özelliğine sahip olması ile özellikle iç tüketimde sarmalık kıyılmış tütün olarak geleneksel tüketici kitlesine sahiptir.

Bundan dolayı sarmalık kıyılmış tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğünün 6 ay daha ertelenmesi için Milletvekillerimiz TBMM'ye torba kanun teklifinde bulunmaya hazırlanmaktadır. Buda kooperatifleşme sürecini halen tamamlayamayan ilimizdeki kooperatiflerimiz için ek bir süre kazandırmış olacaktır. Bu süreçte kooperatiflerimiz eksikliklerini gözden geçirerek bu eksiklikleri tamamlamış olacaktır. Bugüne kadar her zaman üreticimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Ancak tütün üzerinde hafta sonu yapılan eylemler kentimizin imajına ciddi zararlar vermiştir. Eylemler sırasında ambulansa geçiş verilmemesi sonucu Adıyamanlı bir hanımefendi ambulansta doğum yaparak bebeği yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Keza Çelikhan ilçemizde elektrik çarpması sonucu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen bir gencimiz yoğun bakım ünitesinde hayat mücadelesi vermektedir.

Yine Malatya'dan ilimiz Kahta Devlet Hastanesine kan taşıyan Kızılay'ın Kan Nakil Aracına geçiş verilmemesi ve havanın aşırı sıcak olması dolayısıyla 19 ünite kan bozularak imha edilmiştir. Kim bilir belki o bozularak imha edilen 19 ünite kan onlarca insana hayat verecekti.

Hafta sonu yaşanan ve hepimizi üzen olaylar, ilimize ve halkımıza zarar vermekten öteye gitmemiştir. Dolayısıyla hak ararken başkalarına haksızlık etmek ve yasal olmayan hak arama yöntemlerine başvurmak Adıyamanlı vatandaşlarımız için mağduriyet yaratacak hukuki sonuçlar doğurabilecek potansiyele sahiptir. Bu davranışların "Huzur Kenti" olarak anılan Adıyaman'ın ismine leke süreceği gibi Adıyaman'ın ekonomisine ve turizmine de ciddi zarar verileceği bilinmelidir.

Vatandaşlarımız başta olmak üzere ilimizdeki bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin bu konuda aynı duyarlılığı göstereceklerini ve sağduyulu bir tutum içinde olacaklarına inanıyoruz.

Çünkü Adıyaman, ülkemizde hoşgörünün en güzel örneğinin yaşandığı Anadolu'nun her türlü renklerini içinde barındıran bir huzur ve barış kentidir. Bugün bize düşen ise gönül birlikteliğini pekiştirmek ve kentin imajına aykırı davranışlardan kaçınmaktır.

Görev süremiz boyunca Adıyaman tütünü ve tütüncüsü hep ilgi alanımızda olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

AK Parti, Adıyaman, Tütün, TBMM, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sarmalık Kıyılmış Tütün Ticareti Yasası 6 Ay Daha Ertelenecek - Son Dakika


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