Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı - Son Dakika

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, sarmalık kıyılmış tütünde ÖTV'nin yüzde 40 seviyesine indirilmesini çiftçinin sevinçle karşıladığını dile getirdi.

Kıyılmış sarmalık tütün ve tütün mamullerindeki özel tüketim vergi oranının yüzde 40 seviyesine indirildiğini kaydeden Salih Şahan, bu oranın üreticileri rahatlattığını ve sarmalık tütün ticaretindeki en büyük engelin aşıldığını söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Şahan, "Sarmalık kıyılmış tütün, başta Çelikhan ilçemiz ve Adıyaman dağ köyleri olmak üzere binlerce ailenin geçim kaynağını oluşturmaktadır. Dolayısıyla Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve istihdam açısından ilimize önemli oranda katkı sağlamaktadır. Yakın zamanda sarmalık kıyılmış tütün yönetmeliği yayımlanacak. Sarmalık kıyılmış tütünlerdeki vergi oranı başta Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere diğer milletvekillerimizin yoğun çalışmaları ve baskıları sonucunda yüzde 40'a düşürüldü bu vesileyle kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Yönetmelik yayımlandıktan sonra sarmalık kıyılmış tütün ticareti kaçak olarak anılmaktan çıkıp kooperatifler kurulup yasal olarak piyasaya arzı sağlanmış olacaktır. Sonuç olarak hem Devletimiz hem de üreticimiz kazanacak" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN