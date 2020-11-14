Sarmaşığın hayat verdiği en çevreci F1 aracına büyük ilgi - Son Dakika

F1 aracı şeklinde budanan sarmaşık, vatandaşın yoğun ilgisine neden oldu. Bahçelievler Belediyesi çalışanları, yeşillik alanda, F1 aracı şeklinde budadıkları sarmaşıkla poz verdi. Bu renkli görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan bahçıvan ekibi, ilçenin Adnan Kahveci Bulvarı Ünverdi Kavşağı'ndaki yeşillik alanda, metal iskelet üzerinde büyüyen sarmaşığı F1 aracı şeklinde budadı. Bahçıvanlar, budama işlemi sonrasında oluşan yeşil F1 aracının yanında neşeli bir şekilde poz verdi. Bu görüntü ise sosyal medyada yoğun ilgiye neden oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bahçelievler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, "Bu botanik araç yıllardır aynı yerde sergileniyordu. Ancak, bahçıvan ekibimizin sarmaşık bitkilerini pit stop mantığı ile traşlatarak yarışa hazır bir F1 aracı oluşturmaları dikkatleri çeken en büyük etkendi" dedi. Park çalışanı Murat Kurubaş, "Bu gördüğünüz belediyemizin bitki heykelinden yapmış olduğu F1 aracı. Ekip arkadaşlarımızla beraber metal iskelet üzerinde yapmış olduğumuz F1 aracı yarınki yarışlara hazır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜP ALANA GELDİLER

Sosyal medya üzerinden gördüğü çevreci F1 aracını yakından incelemek için alana gelen Muhammed Fatih Civan isimli vatandaş ise "Sosyal medya üzerinden bu heykeli gördük. Çok güzel olmuş Bahçelievler Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız her zaman halkla iç içe. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yarınki F1 yarısında biz de varız" diye konuştu.