Son Dakika Haberleri: Sarmaşık Toplamaya Giden Kişi Ölü Bulundu

Sarmaşık Toplamaya Giden Kişi Ölü Bulundu

31 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dağlık alanda sarmaşık toplamaya çıkan kişi ölü bulundu.

Sarmaşık Toplamaya Giden Kişi Ölü Bulundu, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dağlık alanda sarmaşık toplamaya çıkan kişi ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Dalbahçe Mahallesi'nde ikamet eden Selahattin Akdeniz, sarmaşık toplamak için ormanlık alana gitti.

Bir süre kendisinden haber alamayan ve Akdeniz'i aramak için ormanlık alana giden yakınları, Akdeniz'i yol kenarında hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Selahattin Akdeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Akdeniz'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:00 Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Akdeniz, Güncel
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