Sarmaşıkların sardığı tarihi ev ilgi çekiyor - Son Dakika

Sarmaşıkların sardığı tarihi ev ilgi çekiyor

26.12.2020 08:01
Sarmaşıkların sardığı tarihi ev ilgi çekiyor, System.String[]

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Oktay ailesine ait 100 yılık ahşap evi sarmaşıklar sardı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Oktay ailesine ait 100 yılık ahşap evi sarmaşıklar sardı. Ev sahipleri, 'sarmaşık ev' olarak anılan, ilçeye gelen tatilcilerin ilgisini çeken evi, kedilere tahsis etti.

Akçakoca'nın Osmaniye Mahallesi'nde bulunan 100 yılık ev, ilçeye gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu. Oktay ailesine ait tarihi ev Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındı. Metruk evi saran sarmaşıklar nedeniyle ev 'sarmaşık ev' olarak anılmaya başladı. Oktay ailesinin bireyleri ise evi kedilere tahsis ederek içinde sokak kedilerini beslemeye başladı.Evin dedelerinden yadigar kaldığını söyleyen Mustafa Oktay, "Bu ev yaklaşık 100 yıllık bir ev. Herkesin ilgi odağı oldu. Ana yolun kenarında, yazın daha çok gelen oluyor. Yoldan geçenler evi görüp geliyorlar, fotoğraflıyorlar. Evlilik fotoğraflarını burada çektiriyorlar. Dede yadigarı olduğu için bu eve kıyamıyoruz. Benim amcalarım gelip, gidiyor. Birkaç tane amcamın kedisi var. Onlarla zaman geçiriyoruz. Bu evi kedilere bıraktık. Kedilerin evi olsun dedik. 80 yaşında amcam her gün gelir bunlara yemek verir gider" dedi.

Sarmaşıkların sardığı tarihi ev ilgi çekiyor
Sarmaşıkların sardığı tarihi ev ilgi çekiyor
Sarmaşıkların sardığı tarihi ev ilgi çekiyor
Sarmaşıkların sardığı tarihi ev ilgi çekiyor
Sarmaşıkların sardığı tarihi ev ilgi çekiyor
Sarmaşıkların sardığı tarihi ev ilgi çekiyor
Sarmaşıkların sardığı tarihi ev ilgi çekiyor
Sarmaşıkların sardığı tarihi ev ilgi çekiyor

Osmaniye, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarmaşıkların sardığı tarihi ev ilgi çekiyor - Son Dakika


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