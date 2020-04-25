Sarmaşıklarla kaplı Yeşil Cami ile cemaat arasına korona virüs girdi - Son Dakika
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Sarmaşıklarla kaplı Yeşil Cami ile cemaat arasına korona virüs girdi

22 dakika önce

Sarmaşıklarla kaplı Yeşil Cami ile cemaat arasına korona virüs girdi Adana'da her sene nisan ayında etrafını saran sarmaşıklarıyla ünlü 'Yeşil Camii, mekanı çok seven icemaatinden mahrum ve mahsun kaldı İbrahim dede, camisini her gün damdan izleyerek hasret gideriyor Adana'da baharın...

Sarmaşıklarla kaplı Yeşil Cami ile cemaat arasına korona virüs girdi

Adana'da her sene nisan ayında etrafını saran sarmaşıklarıyla ünlü 'Yeşil Camii, mekanı çok seven icemaatinden mahrum ve mahsun kaldı

İbrahim dede, camisini her gün damdan izleyerek hasret gideriyor

ADANA - Adana'da baharın gelmesiyle etrafını sarmaşıklarla kaplanan, avlusundaki çeşit çeşit çiçeklerin açtığı Köprüköy Camii, korona virüs nedeniyle bu sene Ramazan'da cemaatinden ayrı kaldı. Caminin karşısında oturan 77 yaşındaki İbrahim dede ise evinin damından her gün camiyi seyrederek özlem gideriyor.

Yüreğir ilçesi Köprüköy Mahallesi'nde Bosnalı Salih Efendi tarafından 1930 yılında yaptırılan, 1965 yılında ise yıkılıp yeniden inşa edilen Köprüköy Camii, yıllar önce cami cemaati tarafından kurulan Köprüköy Camii Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından sarmaşık ve çiçeklerle donatıldı.

Bünyesinde 'Sakal-ı Şerif' de bulunduran ve görsel güzelliği nedeniyle sosyal medya sayesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Köprüköy Camii'nde baharın gelmesiyle birlikte çiçekler açtı, minaresini ve binayı yeniden sarmaşıklar kapladı. Ancak korona virüs nedeniyle camilerde ibadet yasaklanınca bu Ramazan cemaat caminin avlusunda açan begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne, gelin duvağı gibi çok sayıda bitki türünden mahrum kaldı.

Camiye ise herhangi bir kimse girmesin diye asma kilit asılarak kapatıldı.

"Uzaktan uzağa camiyi izliyoruz"

77 yaşındaki İbrahim Arslan ise çok sevdiği ve gününün büyük bölümünü geçirdiği camiye gidemese de evinin damında oturarak yeşile bürünen minareyi izliyor. Yaşlı adam caminin de cemaatin de bu sene garip ve mahsun kaldığını söyleyerek, "Camimiz kapalı. Bu virüs yüzünden kapalı kalacak. Biz garip kaldığımız gibi camide garip kaldı. Bu hükumetimizin uygulamasıdır. Biz de o uygulamaya uyuyoruz. Uzaktan uzağa camiyi izliyoruz. Ne ışıkları yanıyor ne de içeri girebiliyoruz. Camide cemaat olarak namaz kılmayı özledik. Sevdiğimiz kişiler var. İnşallah biran önce açılır" diye konuştu.

"Hayat eve sığar"

Cami imamı Fahri Onur, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle hüzünlü olduğunu kaydederek, "Her yıl camimiz Ramazan ayında dolup taşıyordu. Cemaatimiz huşu ile gelip namazını kılıyordu. Biran önce virüs salgınından kurtulmak için kararlara uyalım. İbadetlerimizi evimizde yapalım. Ailemiz ve çocuklarımız ile birlikte namazımızı evimizde kılalım hayat eve sığar" dedi.

"200 civarında bitki çeşidi"

Onur, caminin, cemaatin de özverili çalışmasıyla tertemiz bir halde olduğunu söyleyerek, "200 civarında bitki çeşidimiz var. Buraya botanik bahçe diyorlar. İnşallah bu hastalık bitince camimiz o kalabalık günlerini heyecanla bekliyor. Yöre halkı olarak yeşilliğin fazla olması dolayısıyla yeşil camii olarakta adlandırılmıştır burası" ifadelerini kullandı.

Sarmaşıklarla kaplı Yeşil Cami ile cemaat arasına korona virüs girdi

Cemaat, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 09:05 Kaynak: İHA

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