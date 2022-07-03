Sarnıç Göleti'ne su sağlayan pompaların kapatıldığı iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Sarnıç Göleti'ne su sağlayan pompaların kapatıldığı iddiası

03.07.2022 17:29
Sarnıç Göleti'ne su sağlayan pompaların kapatıldığı iddiası

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi MHP Grup Başkanvekili Salahattin Şahin ve Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, ortak açıklama yaparak orman yangınlarında helikopterlerin su aldığı Sarnıç Göleti'ne su sağlayan pompaların Gaziemir Belediyesi...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi MHP Grup Başkanvekili Salahattin Şahin ve Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, ortak açıklama yaparak orman yangınlarında helikopterlerin su aldığı Sarnıç Göleti'ne su sağlayan pompaların Gaziemir Belediyesi tarafından kapatıldığını iddia etti.

Yapılan açıklamada geçmişte Sarnıç Belediyesi tarafından yangınlara müdahale etmek amacıyla göletin inşa edildiği, belediyenin kapatılmasının ardından göletin Gaziemir Belediyesine devredildiği belirtildi.

Önceki dönemlerde gölet çevresindeki 50 hektarlık alanın belediye tarafından halkın hizmetine sunulmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü'nden kiralandığının kaydedildiği açıklamada, belediyenin bu yönetim döneminde ise tasarruf gerekçesiyle kiralamanın iptal edildiği ifade edildi.

Kaderine terk edilen bölgeyle ilgili tepkiler sonrası belediyenin bu bölgenin kendi sorumluluklarında olmadığı yönünde bir açıklama yaptığının kaydedildiği açıklamada göleti besleyen pompaların kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz yıllarda bölgede meydana gelen yangınlarda Sarnıç Göleti'nden su alan helikopterler anında müdahale ile yangının büyümesini engellemiştir. Peki şimdi başkana soralım; yapıldığı ilk günden bugüne belediyeye ait kuyudan göleti beslemek için su pompalanıyor. Tam da yangın sezonundayken pompaları kapatarak göleti besleyen suyu neden kestiniz ? Olası bir yangında, yeterli derinliği olmayan göletten helikopter nasıl su alacak ?"

Açıklamada Belediye Başkanı Halil Arda'ya gölete ve gölet çevresindeki alana sahip çıkılması konusunda çağrıda bulunuldu.

YORUMLAR
500
Kabotaj Bayramı'nda renkli görüntüler yaşandı Kabotaj Bayramı'nda renkli görüntüler yaşandı Bakan Bozdağ, MHP Yozgat İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması Bakan Bozdağ, MHP Yozgat İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarnıç Göleti'ne su sağlayan pompaların kapatıldığı iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:09 Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde anılıyor: Ali Sunal, babası için duygusal bir mesaj paylaştı
16:52 Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı
16:49 Fransız devi PSG, stadın çimlerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu! Şahinler stadı koruyacak
16:43 Survivor bitti, yankısı sürüyor! Nisa'nın şampiyonluğuna Nagihan'dan eleştiri geldi
16:34 Canlı yayında göğsünü açan genç kız ABD'de gündem oldu! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
16:26 Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 17:37:02. #1.13#
SON DAKİKA: Sarnıç Göleti'ne su sağlayan pompaların kapatıldığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement