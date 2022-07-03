Sarnıç Göleti'ne su sağlayan pompaların kapatıldığı iddiası

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi MHP Grup Başkanvekili Salahattin Şahin ve Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, ortak açıklama yaparak orman yangınlarında helikopterlerin su aldığı Sarnıç Göleti'ne su sağlayan pompaların Gaziemir Belediyesi tarafından kapatıldığını iddia etti.

Yapılan açıklamada geçmişte Sarnıç Belediyesi tarafından yangınlara müdahale etmek amacıyla göletin inşa edildiği, belediyenin kapatılmasının ardından göletin Gaziemir Belediyesine devredildiği belirtildi.

Önceki dönemlerde gölet çevresindeki 50 hektarlık alanın belediye tarafından halkın hizmetine sunulmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü'nden kiralandığının kaydedildiği açıklamada, belediyenin bu yönetim döneminde ise tasarruf gerekçesiyle kiralamanın iptal edildiği ifade edildi.

Kaderine terk edilen bölgeyle ilgili tepkiler sonrası belediyenin bu bölgenin kendi sorumluluklarında olmadığı yönünde bir açıklama yaptığının kaydedildiği açıklamada göleti besleyen pompaların kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz yıllarda bölgede meydana gelen yangınlarda Sarnıç Göleti'nden su alan helikopterler anında müdahale ile yangının büyümesini engellemiştir. Peki şimdi başkana soralım; yapıldığı ilk günden bugüne belediyeye ait kuyudan göleti beslemek için su pompalanıyor. Tam da yangın sezonundayken pompaları kapatarak göleti besleyen suyu neden kestiniz ? Olası bir yangında, yeterli derinliği olmayan göletten helikopter nasıl su alacak ?"

Açıklamada Belediye Başkanı Halil Arda'ya gölete ve gölet çevresindeki alana sahip çıkılması konusunda çağrıda bulunuldu.