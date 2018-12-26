Son Dakika Haberleri: Sarnıca Düşen Eşek Kurtarıldı

Sarnıca Düşen Eşek Kurtarıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sarnıca düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sarnıca Düşen Eşek Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sarnıca düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Osmanlı Mahallesi'nde bir sarnıçtan sesler geldiğini duyanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından eşeği 3 metre derinlikteki sarnıçtan çıkardı.

Eşek doğaya bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:47 Kaynak: AA

Osmanlı Mahallesi, Şanlıurfa, Eyyübiye, İtfaiye, Güncel
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