Sarnıca Düşen Eşek Kurtarıldı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sarnıca düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa
'nın Eyyübiye
ilçesinde sarnıca düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkez
Eyyübiye ilçesinin Osmanlı Mahallesi
'nde bir sarnıçtan sesler geldiğini duyanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından eşeği 3 metre derinlikteki sarnıçtan çıkardı.
Eşek doğaya bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:47 Kaynak: AA
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