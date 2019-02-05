Son Dakika Haberleri: Sarnıca Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

Sarnıca Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

16 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde boş su sarnıcına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sarnıca Düşen İneği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde boş su sarnıcına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tatarhöyük Mahallesi'nde sarnıçta inek fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yakalaşık 3 metre derinliğindeki sarnıçta bulunan ineği ip bağlayarak iş makinesi yardımıyla kurtardı.

İnek, sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:15 Kaynak: AA

Bozova, Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel
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