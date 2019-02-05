Sarnıca Düşen İneği İtfaiye Kurtardı
16 dakika önce
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde boş su sarnıcına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa
'nın Bozova
ilçesinde boş su sarnıcına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Tatarhöyük Mahallesi'nde sarnıçta inek fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yakalaşık 3 metre derinliğindeki sarnıçta bulunan ineği ip bağlayarak iş makinesi yardımıyla kurtardı.
İnek, sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:15 Kaynak: AA
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