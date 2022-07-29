Şaroğlu, AKP İl Başkanının Törenle Karşılanmasını Soylu'ya Sordu: "Karakol Komutanı ve Diğer Sorumlular Hakkında Soruşturma Başlatıldı Mı"

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın Gedikler Jandarma Karakolu'nda tören kıtası ile karşılanmasını TBMM gündemine taşındı. Şaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve beraberindeki heyetin Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaretinde askeri törenle karşılanmasının gerekçesi nedir ve bunun sorumluları kimlerdir? Karakol komutanı ve sorumlular hakkında idari bir soruşturma başlatıldı mı" diye sordu.

CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu, bugün TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi ile AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve beraberindeki heyetin önceki gün Çemişgezek ilçesindeki Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyareti sırasında askeri törenle karşılanmasını gündeme taşıdı. Şaroğlu, soru önergesinde şu açıklamayı yaptı:

"MEHMETÇİĞİN BU SKANDAL GÖRÜNTÜLERE ALET EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

"AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve beraberindeki heyetin, Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyareti sırasında askeri törenle karşılandığı ana ait görüntüler, Çemişgezek Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılmış ancak gelen tepkiler üzerine paylaşım silinmiştir. Bir siyasi parti yöneticisinin, Devletin üst düzey temsilcileri gibi karşılanması ve şanlı ordumuzun mensubu Mehmetçiğin bu skandal görüntülere alet edilmesi kabul edilemez bir durumdur."

CHP'li Şaroğlu, Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"KARAKOL KOMUTANI VE DİĞER SORUMLULAR HAKKINDA İDARİ BİR SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ MIDIR"

"AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve beraberindeki heyetin Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaretinde askeri törenle karşılanmasının gerekçesi nedir ve bunun sorumluları kimlerdir? Devletin üst düzey temsilcileri için düzenlenen resmi tören karşılamasının, AKP İl Başkanına da uygulanmasındaki amaç nedir? Yüzyıllık devlet geleneklerinin, AKP'li yöneticiler tarafından malzeme edilerek, Devletin saygın kurumlarına gölge düşürülmesini doğru buluyor musunuz? Söz konusu skandal görüntülere zemin hazırlayan karakol komutanı ve diğer sorumlular hakkında idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?"