Saros'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Saros'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Saros Körfezi'nin Çanakkale ve Edirne sınırında kalan ormanlık arazide yangın çıktı.

Saros Körfezi'nin Çanakkale ve Edirne sınırında kalan ormanlık arazide yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ormanlık alan küle döndü.

Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı

Yangın Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyleri arasındaki sahil yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Saat 12.30 sıralarında yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanın iç kısımlarına doğru yöneldi.

Çıkan dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgede çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter ve bir yangın söndürme uçağı katıldı. Aynı zamanda arazözler ve yol açmak için greyderler de destek verdi.

Acil Sağlık ekiplerinin de görevlendirildiği bölgede jandarma ekipleri de Sazlıdere-Adilhan arasındaki yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında 100-150 dönüme yakın ormanlık ve biçilmiş tarım arazisi küle dönerken, yangına yakın bir bölgede bulunan dağ evinin yakınlarına gelen alevlerin eve sıçramaması teselli oldu.

Öte yandan bölgedeki köylüler son iki aylık bir zaman diliminde birbirlerine yakın yerlerde gelen yangınların 6.'sının olan yangından tedirgin olduklarını, ilerleyen dönemlerde bu yangınların tekrarlamasından korktuklarını dile getirdi.

(Emre Akarca/İHA)

Çanakkale, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saros'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:48 Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı 22:37 Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
22:48
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
22:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 23:34:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saros'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]