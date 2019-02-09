Son Dakika Haberleri: Saros Fsru İskelesi Projesinde Çed Raporu Yeterli Bulundu

Saros Fsru İskelesi Projesinde Çed Raporu Yeterli Bulundu

53 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde Saros Körfezi'nde yapılması planlanan Saros FSRU Gemi İskelesi projesi ile ilgili hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yeterli bulunarak kabul edildi.

Saros Fsru İskelesi Projesinde Çed Raporu Yeterli Bulundu, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde Saros Körfezi'nde yapılması planlanan Saros FSRU Gemi İskelesi projesi ile ilgili hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yeterli bulunarak kabul edildi.

Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta 10 gün görüşe açılacak. Bakanlık tarafından projeyle ilgili karar alma sürecinde bildirilen görüşler de dikkate alınacak. Bakanlık, halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir.

Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 gün halkın görüşüne açılırken, vatandaşlar görüş ve öneriler için belirtilen süre içerisinde Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilir. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

Keşan, Edirne, Çevresel Etki Değerlendirme, Güncel
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