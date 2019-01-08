Son Dakika Haberleri: Saros Körfezi, Karla Beyaza Büründü

Saros Körfezi, Karla Beyaza Büründü

1 saat önce

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahili bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Saros Körfezi, Karla Beyaza Büründü, System.String[]
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahili bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Trakya Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının ardından Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde seyirlik görüntüler ortaya çıktı. Yamaç Paraşütü ve Paramotor Pilotu Yılmaz Özkaya, beyaz örtüyle kaplanan sahili havadan görüntüledi. Özkaya, sıfırın altında 3 derecede yaklaşık 250 metre yükseklikte 1 saat süren paramotor uçuşu gerçekleştirdiğini belirterek, 3 gündür bölgede etkili olan kar yağışı ile sahil şeridinin beyaza büründüğünü ve eşsiz bir görsellik sunduğunu söyledi. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:23 Kaynak: DHA

Edirne, Erikli, Keşan, Güncel
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