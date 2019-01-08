Saros Körfezi, Karla Beyaza Büründü

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahili bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahili bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.



Trakya Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının ardından Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde seyirlik görüntüler ortaya çıktı. Yamaç Paraşütü ve Paramotor Pilotu Yılmaz Özkaya, beyaz örtüyle kaplanan sahili havadan görüntüledi. Özkaya, sıfırın altında 3 derecede yaklaşık 250 metre yükseklikte 1 saat süren paramotor uçuşu gerçekleştirdiğini belirterek, 3 gündür bölgede etkili olan kar yağışı ile sahil şeridinin beyaza büründüğünü ve eşsiz bir görsellik sunduğunu söyledi. - Edirne

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor

İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu

Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı

Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi