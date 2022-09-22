SAROS KÖRFEZİ KIYILARINDA GÖRÜLEN CARETTA CARETTA SAYISI ARTTI - Son Dakika
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SAROS KÖRFEZİ KIYILARINDA GÖRÜLEN CARETTA CARETTA SAYISI ARTTI

22.09.2022 10:46

CARETTA caretta türü deniz kaplumbağaları, son yıllarda Çanakkale'de de görülmeye başlandı.

CARETTA caretta türü deniz kaplumbağaları, son yıllarda Çanakkale'de de görülmeye başlandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, sayıların artışının, kıyıların temizliğinden de kaynaklandığını belirterek, Gökçeada kıyılarının, Saros Körfezi'nin güzelliği, besin çeşitliliği deniz kaplumbağalarını kendine çekiyor dedi.

Türkiye'de Akdeniz Bölgesi, caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yumurtlama yeri olarak bilinirken, son yıllarda Çanakkale'de özellikle Gökçeada kıyılarında görülmeye başlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne son 1 ayda, 2 yaralı caretta caretta bildirimi yapıldı. Yürütülen çalışmalarda Gökçeada, Saros Körfezi kıyılarında caretta caretta sayısında artış yaşandığı gözlemlendi. ÇOMÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek ise artışın, Gökçeada, Saros Körfezi kıyılarında caretta carettalar için besin çeşitliliğinin fazla olması ve denizin temiz olmasından kaynaklandığını söyledi.

'ÇANAKKALE'DE DAHA ÇEŞİTLİ BESLENDİKLERİNİ FARK ETTİK'

Deniz kaplumbağalarının yaşam süresinin yüzde 99'unu denizde geçirdiklerini söyleyen Özdilek, Sadece yuvalamak için kumsala çıkıyorlar, o da birkaç saat. Onun haricinde hep denizdeler. Bu hayvanlar denizde farklı yaşam evrelerinde, farklı yerlerde bulunuyorlar. Çanakkale kıyılarında karaya ölü olarak vuran bazı deniz kaplumbağalarının mide içeriklerini incelediğimizde çok çeşitli yiyeceklerle beslendiklerini gördük. Doğu Akdeniz ve Çanakkale bölgesinde bulunan caretta carettaların mide içeriklerine baktığımızda, Çanakkale'de daha çeşitli yiyeceklerle beslendiklerini fark ettik. Bu da bize deniz kaplumbağalarının neden Çanakkale kıyılarını tercih ettiklerinin göstergesidir diye konuştu.

'BULUNDUĞU BÖLGENİN SAĞLIKLI OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR'

Caretta carettaların beslendiği yerin tespit edip, koruma alanı oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Özdilek, Özellikle Gökçeada kıyılarından Eşelek kumsalı gibi yerlerden yaralı hayvan bildirimi geliyor çünkü o kıyılarda çok güzel bir beslenme alanı var. Caretta carettalar belirli zamanlarda o bölgeyi beslenme alanı olarak kullanıyorlar. Caretta carettalar balıkçı tekneleri ve sürat teknelerinin çarpması nedeniyle yararlanabiliyor. Bizim asıl amacımız caretta carettaların nerelerde beslendiğini tespit ederek, ona göre bir koruma oluşturmak. Eğer bir bölgede deniz kaplumbağası görünüyorsa o bölgede sorun yok demektir. Deniz kaplumbağaları bulunduğu bölgenin sağlıklı olduğunu göstermektedir. Deniz kaplumbağaları olmadığı zaman bir sorun var demektir. Caretta carettalardaki artış çok yüksek değil. Zaten hala hassas kategorisinde yer alıyor dedi.

'ÇOK TEMİZ VE ÇEŞİTLİLİK BAKIMINDAN ZENGİN ALANLAR'

Deniz kaplumbağalarının açık denizlerde 5-10 yıl kaldıklarını söyleyen Özdilek, Caretta carettalar yaklaşık 40 santim olana kadar açık denizlerde kalırlar. Ondan sonra daha sığ alanlara göç ederler. Çanakkale kıyıları, özellikle Gökçeada kıyıları, Saros Körfezi kıyıları bakir, çok temiz ve çeşitlilik bakımından zengin alanlardır. Hayvanlar nerede yiyecek varsa oraya gidiyorlar. O yüzden carettalar burada sık görülüyor. Gökçeada kıyılarına gelen deniz kaplumbağaları genellikle Yunanistan kıyılarına yuva yapan deniz kaplumbağaları. Girit Adası bölgesinde yuva yapan kaplumbağalar beslenmek için Çanakkale'ye geliyor. Gökçeada kıyılarının, Saros Körfezi'nin güzelliği, çeşitliliği deniz kaplumbağalarını kendine çekiyor diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Saros Körfezi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAROS KÖRFEZİ KIYILARINDA GÖRÜLEN CARETTA CARETTA SAYISI ARTTI - Son Dakika

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