Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorunu çözüldü - Son Dakika
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Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorunu çözüldü

09.04.2022 14:09
Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorunu çözüldü

Edirne'de, yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorununun çözüldüğü bildirildi.

Edirne'de, yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorununun çözüldüğü bildirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yapılan yeni içme suyu hattının tamamlanmasıyla abone bağlantılarına başlandı.

Bağlantıların yapıldığı yerlerde incelemede bulunan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bölgedeki su sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Helvacıoğlu, Erikli'ye 58 milyon liralık yatırımla su getirildiğini ve ilk etapta abone bağlantı bedelini yatıran 2 bin 700 aboneye bağlantı sağlandığını ifade etti.

Su sorununun çözüldüğünü vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Erikli'de güzel şeylere hep birlikte imza atıyoruz. Yollar belki bozulacak ama gönül yollarımız hep sağlam. Bozulan yolları da yapacağız. Erikli'nin şahlanışı başlıyor. Altyapı, arıtma, yollar, su, pazaryeri, otogar, imar ve yenileşme adımlarımızla Erikli'nin çehresi değişiyor.

Erikli'ye ilk bağlantılarımızı yaptık, hayırlı olsun. Erikli'de bulunmak ve belediyeden de su almak isteyenler varsa onlar da kendi planlamalarını bir an önce yapmalı ve Keşan Belediyemize başvurmalılar."

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Saros Körfezi, Edirne, Erikli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorunu çözüldü - Son Dakika


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