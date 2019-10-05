Son Dakika Haberleri: Saros körfezi'nde 1,5 ton kefal yakaladı
Son Dakika Güncel Haber

Saros körfezi'nde 1,5 ton kefal yakaladı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan Recep Ceylan (50), lüfer için denize açıldığı 7 metrelik teknesiyle tam 1,5 ton kefal yakaladı.

Saros körfezi'nde 1,5 ton kefal yakaladı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan Recep Ceylan (50), lüfer için denize açıldığı 7 metrelik teknesiyle tam 1,5 ton kefal yakaladı.
Gelibolu ilçesinde balıkçı Recep Ceylan, teknesiyle lüfer avlamak için Saros Körfezi'ne açıldı. Recep Ceylan ve yanındakiler lüfer ağlarını denize bıraktı. Bir süre sonra ağırlaşan ağları çekmeye başlayan Ceylan ağlardaki kefalleri görünce büyük sevinç ve şaşkınlık yaşadı. Ağların çekilmesiyle teknenin içi kefalle doldu. Güneyli iskelesine kefal dolu balıkla dönen Recep Ceylan, ağları temizlerken, kefalleri de kilosu 15 TL'den sattı.
Lüfer avlamak için çıktıkları denizde kısmetlerine kefal geldiğini belirten Recep Ceylan, "Rabbime şükürler olsun. İnşallah bir dahaki sefere lüferle döneriz" dedi.


Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MAKÜ'de bir öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiasına rektörlükten açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu
Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memurunun cesedi su kuyusunda bulundu Son Dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem Şanlıurfa'da jandarmayı taşıyan otobüsle tır çarpıştı: 1'i ağır, 16 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 19:07:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saros körfezi'nde 1,5 ton kefal yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]