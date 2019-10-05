Saros körfezi'nde 1,5 ton kefal yakaladı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan Recep Ceylan (50), lüfer için denize açıldığı 7 metrelik teknesiyle tam 1,5 ton kefal yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Gelibolu
ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan Recep Ceylan (50), lüfer için denize açıldığı 7 metrelik teknesiyle tam 1,5 ton kefal yakaladı.
Gelibolu ilçesinde balıkçı Recep Ceylan, teknesiyle lüfer avlamak için Saros Körfezi'ne açıldı. Recep Ceylan ve yanındakiler lüfer ağlarını denize bıraktı. Bir süre sonra ağırlaşan ağları çekmeye başlayan Ceylan ağlardaki kefalleri görünce büyük sevinç ve şaşkınlık yaşadı. Ağların çekilmesiyle teknenin içi kefalle doldu. Güneyli iskelesine kefal dolu balıkla dönen Recep Ceylan, ağları temizlerken, kefalleri de kilosu 15 TL'den sattı.
Lüfer avlamak için çıktıkları denizde kısmetlerine kefal geldiğini belirten Recep Ceylan, "Rabbime şükürler olsun. İnşallah bir dahaki sefere lüferle döneriz" dedi.
MAKÜ'de bir öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiasına rektörlükten açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memurunun cesedi su kuyusunda bulundu Son Dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem Şanlıurfa'da jandarmayı taşıyan otobüsle tır çarpıştı: 1'i ağır, 16 yaralı