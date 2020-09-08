Saros Körfezi'nde 2 metre 17 santimlik orkinos yakalandı - Son Dakika

SAROS Körfezi'nde balıkçıların ağlarına takılan 2 metre 17 santim uzunluğunda ve 141 kilo ağırlığındaki orkinos balığı, satışa çıkarıldığı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde büyük ilgi gördü.

Edirne'nin Enez ilçesinden Saros Körfezi'ne açılan balıkçılar, attığı ağlarla 2 metre 17 santim uzunluğunda ve 141 kilo ağırlığında orkinos balığı yakaladı. Dev orkinos balığını balıkçılık yaptığı Çerkezköy ilçesine getiren Bekir Sal, tezgahta sergilemeye başladı. Vatandaşlar dev balığa büyük ilgi gösterirken, cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraflarını çekti.

KİLOSUNU 30 LİRADAN SATIŞA ÇIKARDI

Balığı kilosu 30 liradan satışa çıkaran Sal, yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yaptığını ve daha önce bu kadar büyüklükte balık görmediğini söyledi. Sal, "Biz oradaki halden alıp, vatandaşlarımıza kaliteli balık yedirmek amacıyla Çerkezköy'e getirdik. 2 metre 17 santim uzunluğundaki orkinos balığımız yaklaşık 141 kilo. Kilosu 30 liradan satışa sunuldu" dedi.