Saros Körfezi'nde balık bereketi - Son Dakika

Edirne'nin Enez ilçesinde son günlerde yaşanan balık bereketi, amatör balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Denize açılan balıkçılar, Saros Körfezi'ne attıkları oltalarla, bereketli bir av yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Amatör balıkçı Kurtuluş Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün bereketli ve güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

Arkadaşlarıyla Saros'un derin sularına oltalarını attıklarını anlatan Duran, "Oltalarımızı denize attık. Bugün bereket güzel. Sinarit, mercan, lipsos, karagöz gibi balıkları tuttuk. bugün verimli geçti." dedi.