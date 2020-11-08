Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı - Son Dakika

Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu üç kişi denizde kayboldu, bir kişi yüzerek sahile çıkmayı başardı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde balık tutmak amacıyla denize açılan, dört kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı.

Teknede bulunanlardan Murat E. yüzerek sahile çıkmayı başardı. Murat E. sağlık ekipleri tarafından Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizde kaybolan üç kişinin bulunması için sahil güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.