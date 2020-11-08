Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (3) - Son Dakika

1 KİŞİ KURTARILDI

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 3 kişiden Uğur Soydan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde sağ olarak kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan Soydan'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.