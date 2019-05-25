Son Dakika Haberleri: Saros Körfezi'nde batırılacak dev uçağın montajında sona gelindi

Saros Körfezi'nde batırılacak dev uçağın montajında sona gelindi

1 saat önce

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) desteğiyle Saros Körfezi'nde batırılacak İbrice Limanı'ndaki Airbus A330 tipi yolcu uçağının montajında sona gelindi.

Saros Körfezi'nde batırılacak dev uçağın montajında sona gelindi, System.String[]
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) desteğiyle Saros Körfezi'nde batırılacak İbrice Limanı'ndaki Airbus A330 tipi yolcu uçağının montajında sona gelindi.
Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) Başkanı Süleyman Paçaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, TANAP ile yürütülen projede son aşamaya gelindiğini söyledi.
Proje için herkesin yoğun şekilde çalıştığını anlatan Paçaman, şunları kaydetti:
"Uçak batığı projemiz tamamlandıktan sonra yerli ve yabancı turistlerin bölgemize olan ilgisini arttırmayı hedefliyoruz. Dalış meraklısı tüm yerli ve yabancı turistleri Saros Körfezi'ne davet ediyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz yapay resif projeleri de yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dalış merkezlerine şu an bile uçak batığıyla alakalı rezervasyonlar devam ediyormuş. Bu da bizi memnun ediyor. Proje, dalış turizmine büyük katkılar sunacaktır. Uçak, haziran ayında Saros Körfezi'nde belirlenen koordinatlara batırılacak."
Paçaman, projenin yapay resif anlamında hem su altı turizmine hem de bölgedeki balıkçılığa önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:51 Kaynak: AA
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