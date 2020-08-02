Saros Körfezi'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nin sahillerinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yaşanan yoğunluk devam ediyor.

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, körfeze adeta akın etti. Özellikle Erikli, Mecidiye ve Yayla sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.

Sahillere ulaşımın sağlandığı yollarda araç trafiği arttı. Mecidiye sahili güzergahında zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Gökçetepe köyündeki tabiat parkı ise kamp yapmak isteyen vatandaşları ağırladı. Tabiat parkına araçlarıyla girmek isteyenler uzun süre kuyrukta bekledi.

Bu arada, körfezdeki İtalyan Koyu'nda da yoğunluk oluştu.

Cenevizlilerden kalma kalenin etrafında oluşan koyda kamp kuran vatandaşlar, tarihi yapının kalıntıları arasında fotoğraf da çektirdi.