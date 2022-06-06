Saros Körfezi'nde dip temizliği yapan dalgıçlar denizden plastik atık topladı

Edirne'de "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında dalgıçlar Saros Körfezi'nde dip temizliği yaptı.

Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) ve Edirne Saros Körfezi Sualtını Koruma ve Turizmi Geliştirme Derneği (ESDER) iş birliğinde gönüllü dalgıçların İbrice Limanı'ndaki temizlik çalışmasında 2 saatte denizden 10 çuval pet ve cam şişe ile plastik atık çıkartıldı.

GÜNEKAB Başkanı Erhan Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre ve doğanın kirletilmemesi konusunda herkesin daha duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

Etkinliği Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptıklarını ifade den Engin, "Bilinçli olduğumuz zaman ve çevre koruma bilinciyle yaklaştığımızda Saros Körfezi'nde çok daha iyi bir yaşam kalitesi bulacağız. Bu anlamda herkesten bilinçli olmalarını ve daha çevreci yaklaşmalarını istiyoruz. Bu etkinliği, bölge halkını ve gelen misafirleri bilinçlendirmek adına yaptık. Bizlere böyle güzel bir etkinlikte yardımcı olan ESDER'e ve dalgıçlarımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

Etkinlikte toplanan atıklar, GÜNEKAB'ın Düzenli Katı Atık Depolama ve Bertaraf Sahası'na götürüldü.