Saros Körfezi'nde, 'Sıfır Atık Mavi' hareketi başlatılacak - Son Dakika

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçe Belediyesi tarafından körfezdeki çeşitli mevkilerde, hem sahil şeridinde hem de dalış noktalarında atıkların toplanması amacıyla 'Sıfır Atık Mavi' seferberliği başlatılacak.

Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Saros Körfezi'ndeki Erikli ve Yayla köyü sahillerinde atıkların toplanması için Keşan Belediyesi tarafından hazırlanan 'Sıfır atık projesi' ile ilgili çalışmalar sürüyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, proje kapsamında İbrice Limanı ve Erikli köyü sahilinde temizlik çalışması yapacaklarını belirterek, "Saros Körfezi oldukça geniş bir alan. 70 kilometrelik bir saha. Proje kapsamında Erikli ve Yayla sahillerindeki atıklar toplanacak. Ayrıca Saros Körfezi'nde dalış yapan gönüllü dalgıçlarımıza gelecek hafta da bir çağrıda bulunacağız. Erikli ve Yayla sahillerinde gönüllü dalgıçlar su altında hayalet ağları ve atıkları toplayacak. Bu sayede hem doğayı koruyacak hem de temiz bir körfeze kavuşacağız" dedi.

TONLARCA ATIK, GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDIBelediye Başkanı Helvacıoğlu, sıfır atık konusunda çevreye duyarlı örnek çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, "Hep birlikte gayret göstererek atıklarımızı geri kazanıp, çevreyi korumamız gerekiyor. Atık oluşmasını önlememiz gerekiyor. Önleyemiyorsak minimize edeceğiz, geri dönüştüreceğiz veya enerji olarak kullanacağız. İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik çerçevesinde vatandaş ve çevre odaklı çalışmaya devam edeceğiz. 2020 başından itibaren 670 ton 810 kilo kağıt atık, 39 ton 390 kilo plastik atık 730 kilo da metal atığı geri dönüşüme kazandırdık" dedi.