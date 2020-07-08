Saros Körfezi'nde "sosyal mesafeli" kamp alanı kuruldu - Son Dakika

Keşan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Saros Körfezi'nde "sosyal mesafeli kamp alanı"nı hizmete açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Erikli köyünde açılan kamp alanında çadırlar en az 2 metre aralıklı olarak kurulacak ve alana giriş-çıkışlarda tatilcilerin ateş ölçümü yapılacak.

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, Saros Körfezi'nin en güzel yerlerinden olan Erikli'de sosyal mesafeli kamp alanını vatandaşların hizmetine açtıklarını belirtti.

Kamp alanının Kovid-19 tedbirlerine göre dizayn edildiğini vurgulayan Gedik, "Kamp alanında çadırlar arasında en az 2 metre olmasına dikkat edilecek. Çadır alanına gelen ziyaretçilerin sakin ve huzurlu bir ortamda tatil yapmaları için giriş ve çıkışlarda görevli personel tarafından ateş ölçümü yapılıp kayıt altına alınacak." ifadelerini kullandı.

Kamp alanında düzenli olarak dezenfeksiyon ve sterilizasyon da yapıldığını aktaran Gedik, kamp alanında karavan bölgesi de oluşturduklarını ve bölgeye gelen karavancılara da hizmet verildiğini kaydetti.