Saros Körfezi'nde Tatilcilerin Akını, Erikli Köyünün Nüfusunu Geçti - Son Dakika
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Saros Körfezi'nde Tatilcilerin Akını, Erikli Köyünün Nüfusunu Geçti

02.07.2023 19:34

Edirne'de Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, plajlara akın ederek yoğunluk oluşturdu. Köyün nüfusu bayram tatili boyunca 150 bini geçti. Tatilin sona ermesiyle birlikte dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

Saros'a tatilci akını, köyün nüfusu ilçeyi geçti

EDİRNE - Edirne'de Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünün nüfusu bayram tatili boyunca 150 bini geçti. İstanbul ve çevre illerden gelen tatilciler köyde yoğunluk oluşturdu.

Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, plajlara akın ederek yoğunluk oluşturdu. Kumsalda adeta adım atacak yer kalmazken, vatandaşlar denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı. Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünün nüfusu bayram tatili boyunca 150 bini geçti.

Öte yandan, tatilin bitecek olmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

Kaynak: İHA
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Saros Körfezi, İstanbul, Erikli, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Saros Körfezi'nde Tatilcilerin Akını, Erikli Köyünün Nüfusunu Geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saros Körfezi'nde Tatilcilerin Akını, Erikli Köyünün Nüfusunu Geçti - Son Dakika
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