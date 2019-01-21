Saros Körfezi'nde Yardım Çağrısında Bulunan 41 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
1 saat önce
Edirne'de, Saros Körfezi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve yardım çağrısında bulunan 41 kaçak göçmen kurtarıldı.
Edirne
'de, Saros Körfezi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçmeye çalışan ve yardım çağrısında bulunan 41 kaçak göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Enez
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve içerisinde Afganistan
uyruklu 10'u çocuk 7'si kadın 41 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bottan yardım çağrısı yapıldı. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, 41 kaçak göçmeni kurtardı. 7'si kadın, 10'u çocuk toplam 41 kaçak göçmen, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği
Geri Gönderme Merkezi İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
Traktörün Tekerinde Sıkışan Çocuğu Aks Ekipleri Kurtardı
"Paranı FETÖ Çekecek" Yalanıyla 700 Bin TL Dolandıran Şahıs Yakalandı
Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı
Acun Ilıcalı, Survivor Adasına İlk Adımını Attı