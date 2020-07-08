Saros Körfezi'ndeki kalabalık bölgelerde maske zorunluluğu - Son Dakika

Saros Körfezi'ndeki kalabalık bölgelerde maske zorunluluğu

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli ve Yayla köyü sahillerindeki kalabalık bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli ve Yayla köyü sahillerindeki kalabalık bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda, Erikli ile Yayla köyü sahillerinde artan tatilci sayısı ve bu bölgelerde maske kullanılmaması nedeniyle gelen tepkiler üzerine her iki sahil şeridindeki belli bölgeler için maske takma zorunluluğu kararı aldı. Karar kapsamında; Yayla sahili Piri Reis ve Öztekin caddeleri ile Haluk Sokak'ta, Erikli köyü sahilinde de Yalı Caddesi, Vali Konağı mevkisi, Feyzullah Aktan Parkı ve pazar yerini kapsayan güzergahta maske takmak zorunlu hale getirildi. Karara uymayanlara 900 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

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Erikli, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Saros Körfezi'ndeki kalabalık bölgelerde maske zorunluluğu - Son Dakika
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