Saros Körfezi'ndeki sahillerde "seyyar satıcı" düzenlemesi - Son Dakika

Saros Körfezi'ndeki sahillerde "seyyar satıcı" düzenlemesi

Saros Körfezi'nin Keşan ilçesi sınırlarında kalan sahil bölgelerinde sabah ve akşam saatlerinde gezici olarak satış yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Saros Körfezi'nin Keşan ilçesi sınırlarında kalan sahil bölgelerinde sabah ve akşam saatlerinde gezici olarak satış yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, sahil bölgelerinde sabah saat 10: 30'dan önce ve akşam 17: 30'dan sonra gezici olarak satış yapmanın yasak olduğunu, yasağa uymayanların idari para cezasına çarptırılacağını belirtti.

Sahil bölgelerinde yaşayan ve tatillerini geçiren vatandaşların taze ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları için gerekli pazar yerlerinin oluşturulduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlçemiz mücavir alanları olan Erikli ve Yayla Sahillerimizde vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını taze ve sağlıklı bir şekilde karşılayabilmeleri, esnaf odalarına kayıtlı ve üretici esnafımızın da ürünlerini rahat bir şekilde satışa sunabilmeleri için pazar satış alanlarımız oluşturulmuş olup, gıda ve giyim ürünlerinin satışı yapılabilmektedir. Sahil bölgelerinde sabah saat 10: 30 dan önce akşam 17: 30 dan sonra gezici olarak satış yapmak kesinlikle yasak olup, satışa izin verilen saatler arasında da ses anons cihazı kullanımı ve yüksek ses ile bağırarak satışa müsaade edilmemektedir. Aksi durumların tespiti esnasında kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezaları uygulanmaktadır."

Yılmaz, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar neticesinde Erikli Sahili Yalı Caddesi, Yayla Sahili Piri Reis Caddesi ile Öztekin Caddesi üzerinde maske takma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağını kaydetti.

Erikli, Keşan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saros Körfezi'ndeki sahillerde 'seyyar satıcı' düzenlemesi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:58 Koronavirüs ilk kez 3 boyutlu görüntülendi 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 17:31:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saros Körfezi'ndeki sahillerde "seyyar satıcı" düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]