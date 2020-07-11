Saros Körfezi'ndeki sahillerde "seyyar satıcı" düzenlemesi - Son Dakika

Saros Körfezi'nin Keşan ilçesi sınırlarında kalan sahil bölgelerinde sabah ve akşam saatlerinde gezici olarak satış yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, sahil bölgelerinde sabah saat 10: 30'dan önce ve akşam 17: 30'dan sonra gezici olarak satış yapmanın yasak olduğunu, yasağa uymayanların idari para cezasına çarptırılacağını belirtti.

Sahil bölgelerinde yaşayan ve tatillerini geçiren vatandaşların taze ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları için gerekli pazar yerlerinin oluşturulduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlçemiz mücavir alanları olan Erikli ve Yayla Sahillerimizde vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını taze ve sağlıklı bir şekilde karşılayabilmeleri, esnaf odalarına kayıtlı ve üretici esnafımızın da ürünlerini rahat bir şekilde satışa sunabilmeleri için pazar satış alanlarımız oluşturulmuş olup, gıda ve giyim ürünlerinin satışı yapılabilmektedir. Sahil bölgelerinde sabah saat 10: 30 dan önce akşam 17: 30 dan sonra gezici olarak satış yapmak kesinlikle yasak olup, satışa izin verilen saatler arasında da ses anons cihazı kullanımı ve yüksek ses ile bağırarak satışa müsaade edilmemektedir. Aksi durumların tespiti esnasında kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezaları uygulanmaktadır."

Yılmaz, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar neticesinde Erikli Sahili Yalı Caddesi, Yayla Sahili Piri Reis Caddesi ile Öztekin Caddesi üzerinde maske takma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağını kaydetti.