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Saros Körfezi sahillerinde bayram hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika

Saros Körfezi sahillerinde bayram hareketliliği yaşanıyor

17.07.2021 11:01

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'ndeki sahillerde Kurban Bayramı tatili nedeniyle büyük hareketlilik yaşanıyor.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'ndeki sahillerde Kurban Bayramı tatili nedeniyle büyük hareketlilik yaşanıyor.

Enez, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe gibi sahilleriyle ön plana çıkan Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm yerleri arasında bulunuyor.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenler sahilleri doldurmaya başladı.

İstanbul'dan gelen Sevil Üstün, AA muhabirine, Enez sahilini ailece çok sevdiklerini söyledi.

Doğası ve deniziyle Enez'in birçok tatil yöresinden güzel olduğunu belirten Üstün, "3 ay buradayız, Kurban Bayramı tatilimizi yazlıkta yapacağız. Bayramda ailemle vakit geçireceğim. Burayı çok seviyoruz. Çocukluğum burada geçti, çocuklarımın çocukluğu da burada geçiyor." dedi.

Taner Bülbül de Avusturya'dan tatil için Saros'a geldiklerini anlattı.

Kurban Bayramı tatilini ailesiyle yazlıkta geçireceğini aktaran Bülbül, "Hem tatil hem aile ziyareti olacak. Geçen yıl salgından dolayı gelememiştik. Tatilde çocuğumuz denize girecek, nasip olursa bayramı da burada geçireceğiz. Bayramdan sonra da döneceğiz. Her yıl buraya uğrarız." diye konuştu.

Göktuğ Güngör ise Enez sahilinin çok güzel olduğunu dile getirerek İstanbul'un yoğunluğundan kurtulmak için bölgeye geldiklerini aktardı.

Otobüs firmaları İstanbul'dan günde 5 sefer düzenleniyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla otobüs firmalarında da yoğunluk yaşanıyor. Firmalar Enez sahiline günde 5 sefer gerçekleştiriyor.

Bir otobüs firmasında yazıhane görevlisi Dündar Kılıç Gülgün, sahillerde bayram yoğunluğu yaşandığını ifade etti.

Otobüs firmalarının da yoğun şekilde çalıştığını anlatan Gülgün, "Bayram tatilinin 9 güne çıkması ile sahillere akın akın gelenler var. Cumartesi ve pazar günleri araçlarımız dolu hareket ediyor. Bazen yolcuları geri göndermek zorunda kalıyoruz. Sahiller gerçekten çok yoğun, halk bunaldığı için sahillere akın ediyor." ifadelerini kullandı.

Sahillerde kış nüfusunun 15 katı yoğunluk

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de Enez sahilindeki kiralık ev, otel ve pansiyonların dolu olduğunu ifade etti.

Salgın ve yoğunlukla ilgili tüm tedbirleri aldıklarını anlatan Günenç, "Kış nüfusunun 15 katı yoğunlukla mücadele ediyoruz. Tatilcilerimizden sadece şunu rica ediyoruz, çevreye ve doğaya karşı daha fazla duyarlı olsunlar." dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tatilcilerin özellikle de İstanbulluların Saros'a ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Saros'un kendi kendini temizleme özelliği olduğu için denizde müsilaj oluşmadığını vurgulayan Helvacıoğlu şunları kaydetti:

"Saros Körfezi'ndeki tüm sahillerde konaklama alanlarında yüzde 100 doluluk yaşanıyor. Tatil yapmak isteyenleri kamp alanlarına davet ediyoruz. Hem salgından uzak hem de kalabalıklarda salgın riskinden uzak tatil yapma imkanı bulacaklar. Tatilcilerimizden ricamız sahillerde de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları. Salgında artış gözleniyor. Lütfen kendimiz ve ailemiz için daha dikkatli olalım."

Saros Körfezi sahillerinde bayram hareketliliği yaşanıyor
Saros Körfezi sahillerinde bayram hareketliliği yaşanıyor
Saros Körfezi sahillerinde bayram hareketliliği yaşanıyor
Saros Körfezi sahillerinde bayram hareketliliği yaşanıyor

Kurban Bayramı, Saros Körfezi, İstanbul, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saros Körfezi sahillerinde bayram hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika


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