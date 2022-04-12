Saros Körfezi sahillerinde vektörel ilaçlama - Son Dakika

Saros Körfezi'ndeki sahiller sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerin üremesinin engellenmesi amacıyla ilaçlanıyor.

Saros'a yurt dışı ve yurt içinden turizm amacıyla gelenlerin bahar ve yaz aylarını daha rahat ve huzurlu geçirmeleri amacıyla Keşan Belediyesince ilaçlama ekibi kuruldu.

Ekipler Yayla, Erikli ve Danişment sahillerinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Halk ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan ve vektör potansiyelleri yüksek olan sivrisinek, karasinek gibi haşerelerin üremesine müsait olan göl, gölet, dere, su birikintisi ve bataklık gibi alanlarda larva mücadelesi kapsamında da ilaçlama yapıldı.

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serkan Doğru, yaptığı açıklamada, su birikintileri olan yerlere biyosidal ürünler ile müdahale edilerek larva mücadelesi yapıldığını belirtti.

Sinek ve sivrisineklere daha yumurta halindeyken müdahale edildiğini aktaran Doğru, şunları kaydetti:

"Eğer larva halinde müdahale edilmez ise sinek ve sivrisinekler uçar, çoğalması hızlanır. Sinek ve sivrisineğin üreme yerinden uçmasına izin vermemek için hava sıcaklıklarına bağlı olarak düzenli periyotlar ile mücadele yapılmaktadır. Hava sıcaklıklarının düşük olduğu zamanlarda periyotlar 20-25 gün arasında iken hava sıcaklıkları yüksek seyrettiği zamanlarda bu periyotlar 10-15 gün arasına düşmektedir. Yağmur yağdığında tüm periyotlar yeniden yapılmaktadır.

Vatandaşlar da bu konuda bilinçli olmalıdır. Açıkta su biriktirmemeleri, çiçek saksısı, ağaç dipleri, eski lastik içleri gibi alanlarda su birikintisi oluşmasının önüne geçmeleri, çöplerini kapalı poşetler ile biriktirip atmalarını, çöp konteynerlerine çöp attıktan sonra kapaklarını kapatması gibi konulara dikkat edilmesi gerekiyor."