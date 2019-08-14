Son Dakika Haberleri: Saros Sahilleri tatilci akınına uğradı
Son Dakika Yerel Haber

Saros Sahilleri tatilci akınına uğradı

1 saat önce

- Saros Sahilleri tatilci akınına uğradıEDİRNE - Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen tatilciler Saros Körfezi'ni tercih etti, sahiller günübirlikçi akınına uğradı.

- Saros Sahilleri tatilci akınına uğradı
EDİRNE - Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen tatilciler Saros Körfezi'ni tercih etti, sahiller günübirlikçi akınına uğradı.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tatile çıkmak ve denize girmek için tatilciler rotalarını Saros Körfezi Sahilleri'ne çevirdiler. Özellikle Erikli, Yayla ve Mecidiye Sahilleri'ne gelen tatilciler, büyük yoğunluk oluşturdu. Sahillerde ve park yerlerinde adım atacak yer kalmadı.
KONVOYLAR HALİNDE GELDİLER
Sahillerdeki kalabalık, geliş yollarına da yansıdı, konvoylar halinde geliş yapan tatilciler sahil yollarında meydana gelen yoğunluk sebebiyle tek sıra halinde gelen sürücüler zaman zaman dur-kalk yapmak zorunda kaldı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik nedeniyle, sıcağın altın kalan tatilciler zor anlar yaşadı.
ARAÇ PARK EDECEK YER KALMADI
Tatilcilerin sahile ulaşmaya çalışmaktaki çilesi bununla da kalmadı. Kalabalık dolayısıyla araçlara ayrılmış park yerlerinde yer bulmak güçleşti. Park yeri bulamayanlar, çevredeki tarlalara ve sahillere park ettiler, kuma batan araçlar çevre köylerden çağrılan traktörler ile çıkarıldı. (E.A.
Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu
Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi Damat adayı Uğur Doğan'ın, video paylaştıktan sonra intihar ettiği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 15:47:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saros Sahilleri tatilci akınına uğradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]