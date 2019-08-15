Son Dakika Haberleri: Saros Sahilleri tatilci akınına uğradı
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Saros Sahilleri tatilci akınına uğradı

1 saat önce

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen tatilciler Saros Körfezi'ni tercih etti, sahiller günübirlikçi akınına uğradı.

Saros Sahilleri tatilci akınına uğradı, System.String[]
Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen tatilciler Saros Körfezi'ni tercih etti, sahiller günübirlikçi akınına uğradı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tatile çıkmak ve denize girmek için tatilciler rotalarını Saros Körfezi Sahilleri'ne çevirdi. Özellikle Erikli, Yayla ve Mecidiye Sahilleri'ne gelen tatilciler, büyük yoğunluk oluşturdu. Sahillerde ve park yerlerinde adım atacak yer kalmadı.

Konvoy halinde geldiler

Sahillerdeki kalabalık, geliş yollarına da yansıdı, konvoylar halinde geliş yapan tatilciler sahil yollarında meydana gelen yoğunluk sebebiyle tek sıra halinde gelen sürücüler zaman zaman dur-kalk yapmak zorunda kaldı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik nedeniyle, sıcağın altın kalan tatilciler zor anlar yaşadı.

Araç park edecek yer kalmadı

Tatilcilerin sahile ulaşmaya çalışmaktaki çilesi bununla da kalmadı. Kalabalık dolayısıyla araçlara ayrılmış park yerlerinde yer bulmak güçleşti. Park yeri bulamayanlar, çevredeki tarlalara ve sahillere park ettiler, kuma batan araçlar çevre köylerden çağrılan traktörlerle çıkarıldı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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