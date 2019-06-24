Son Dakika Haberleri: Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler
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Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler

14 dakika önce

Edirne'de, Saroz Körfezi'ne batırılan ve bölgede su altı destinasyonu oluşturmak adına dünyanın en büyük uçak batığı olan Airbus 330'dan ilk dalış görüntüleri geldi.

Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler, System.String[]
Edirne'de, Saroz Körfezi'ne batırılan ve bölgede su altı destinasyonu oluşturmak adına dünyanın en büyük uçak batığı olan Airbus 330'dan ilk dalış görüntüleri geldi.

Edirne'de, 14 Haziran 2019 Cuma günü Edirne Saroz Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) tarafından Saros Körfezi Mecidiye Limanı'nın 1 mil açıklarında 30 metre derinliğe batırılan ve dünyanın en büyük uçak batığı olan 60 metre boyunda ve 90 ton ağırlığında olan Airbus 330 uçağından ilk su altı görüntüleri paylaşıldı. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Edirne, Güncel
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