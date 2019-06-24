Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldi
1 saat önce
Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldiEDİRNE - Edirne'de, Saroz Körfezi'ne batırılan ve bölgede su altı destinasyonu oluşturmak adına dünyanın en büyük uçak batığı olan Airbus 330'dan ilk dalış görüntüleri geldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:27 Kaynak: İHA
Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldi
EDİRNE - Edirne
'de, Saroz Körfezi'ne batırılan ve bölgede su altı destinasyonu oluşturmak adına dünyanın en büyük uçak batığı olan Airbus 330'dan ilk dalış görüntüleri geldi.
Edirne'de, 14 Haziran 2019 Cuma günü Edirne Saroz Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından TANAP'ın desteği ile Saros Körfezi Mecidiye
Limanı'nın 1 mil açıklarında 30 metre derinliğe batırılan ve dünyanın en büyük uçak batığı olan 60 metre boyunda ve 90 ton ağırlığında olan Airbus 330 uçağından ilk su altı görüntüleri paylaşıldı.
THY filosuna ilk kez katılacak uçakları için pilot arıyor! İşte şartlar
İçme suyu hattından çıkan 3 metrelik "kunduz" görenleri şaşkına çevirdi
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu
Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!