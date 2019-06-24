Son Dakika Haberleri: Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldi
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Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldi

1 saat önce

Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldiEDİRNE - Edirne'de, Saroz Körfezi'ne batırılan ve bölgede su altı destinasyonu oluşturmak adına dünyanın en büyük uçak batığı olan Airbus 330'dan ilk dalış görüntüleri geldi.

Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldi
EDİRNE - Edirne'de, Saroz Körfezi'ne batırılan ve bölgede su altı destinasyonu oluşturmak adına dünyanın en büyük uçak batığı olan Airbus 330'dan ilk dalış görüntüleri geldi.
Edirne'de, 14 Haziran 2019 Cuma günü Edirne Saroz Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından TANAP'ın desteği ile Saros Körfezi Mecidiye Limanı'nın 1 mil açıklarında 30 metre derinliğe batırılan ve dünyanın en büyük uçak batığı olan 60 metre boyunda ve 90 ton ağırlığında olan Airbus 330 uçağından ilk su altı görüntüleri paylaşıldı.
Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldi
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:27 Kaynak: İHA
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