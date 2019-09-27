Saroz Körfezi'nde 3.9 şiddetinde deprem
18 dakika önce
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, saat 16: 35'te Saroz Körfezi açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, saat 16: 35'te Saroz Körfezi açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 11.7 kilometre olarak açıklandı. - ÇANAKKALE
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