Son Dakika Haberleri: Saroz Körfezi'nde 3.9 şiddetinde deprem
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Saroz Körfezi'nde 3.9 şiddetinde deprem

18 dakika önce

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, saat 16: 35'te Saroz Körfezi açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Saroz Körfezi'nde 3.9 şiddetinde deprem, System.String[]

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, saat 16: 35'te Saroz Körfezi açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.


Depremin derinliği ise 11.7 kilometre olarak açıklandı. - ÇANAKKALE

Kandilli, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
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