Son Dakika Haberleri: Sarp Apak ile eşi Bebek'te
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Sarp Apak ile eşi Bebek'te

6 saat önce

Uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Apak, daha sonra eşiyle beraber muhabirlere poz verdi.

Sarp Apak ile eşi Bebek'te, System.String[]

Uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Apak, daha sonra eşiyle beraber muhabirlere poz verdi. Araçlarının getirilmesini bekleyen çift, o sırada karşılaştıkları İbrahim Kutluay'la da bir süre sohbet etti.

İbrahim Kutluay, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:21 
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