Sarp Apak ile eşi Bebek'te
6 saat önce
Uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Apak, daha sonra eşiyle beraber muhabirlere poz verdi.
Uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Apak, daha sonra eşiyle beraber muhabirlere poz verdi. Araçlarının getirilmesini bekleyen çift, o sırada karşılaştıkları İbrahim Kutluay'la da bir süre sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:21
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