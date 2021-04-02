Sarp arazide çalışırken dengesini kaybedip düşen maden mühendisi kurtarıldı - Son Dakika

Karayel, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ayağı kırık olduğu tespit edilen Karayel'e ilk müdahale, olay yerinde yapıldı.

Karayel, Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin de destek verdiği kurtarma operasyonunda, yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Karayel'i kurtarmak için operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, maden mühendisi Salih Burak Karayel (38), Karşıyaka Mahallesi Kapıdağ Yarımadası'nda çalışma yaptığı sırada sarp araziden düşerek yaklaşık 8 metre yuvarlandı.

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