Sarp Gümrük Kapısı'nda 115 kilo kaçak bal ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sarp Gümrük Kapısı'nda 115 kilo kaçak bal ele geçirildi - Son Dakika

Sarp Gümrük Kapısı'nda 115 kilo kaçak bal ele geçirildi

7 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda 115 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

Sarp Gümrük Kapısı'nda 115 kilo kaçak bal ele geçirildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda 115 kilogram kaçak bal ele geçirildi.


Gürcistan'dan Sarp Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı bir yolcu minibüsü, yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirilerek X-ray tarama cihazına sevk edildi. Gerçekleştirilen taramada minibüsün yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak yakıt deposu yerinden söküldü. Yapılan incelemede aracın yakıt deposunun orta bölümünde özel bir bölme içerisine bal gizlendiği anlaşıldı. Sürücüsünün 20 litre yakıt olduğunu beyan ettiği aracın deposundan 115 kilogram bal çıkarıldı. Sağlıksız, uygunsuz koşullarda yakıt deposunda Türkiye'ye sokulmak istenilen 115 kilogram ağırlığındaki kestane balına ve kaçak eşyanın naklinde kullanılan araca el konulurken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.


Yaklaşık bir ay önce de yine aynı gümrük kapısında benzer yöntem kullanılarak gerçekleştirilen bir bal kaçakçılığı girişimi gümrük muhafaza memurlarınca engellenmişti. Yine yabancı plakalı bir minibüsün deposuna gizlenen 145 kilogram kaçak bal gümrük muhafaza ekiplerince tespit edilmiş ve sağlıksız balların piyasaya sürülmesine mani olunmuştu. - ANKARA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Gürcistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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