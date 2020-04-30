Sarp Gümrük Kapısı'nda 1500 canlı kraliçe arı ve uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli görülerek aranan bir tırda, 1500 kraliçe arı, 1 kilogram esrar ve muhtelif eşyalar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli görülerek aranan bir tırda, 1500 kraliçe arı, 1 kilogram esrar ve muhtelif eşyalar ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Türkiye plakalı tır, Gümrük Muhafaza ekiplerince risk analizine tabi tutuldu. Şüpheli şüpheli görülen tır, x-ray tarama sistemine yönlendirildi. Taramada şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine araç, arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin tepki verdiği araç içindeki bir çantanın açılmasıyla 1 kilogram esrar bulundu. Aramanın genişletilmesi sonucu aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 150 ahşap kutu içinde Türkiye'ye sokulmak istenen 1500 canlı kraliçe arı ele geçirildi. Bunların yanı sıra araçta 16 oto yedek parçası, 235 çakı ve 107 çakı kılıfı bulundu. Ele geçirilen kaçak eşyalara el konulurken, 1500 canlı kraliçe arı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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