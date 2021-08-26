Sarp Gümrük Kapısı'nda 32 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Sarp Gümrük Kapısı'nda 32 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir TIR dorsesinin tabanına gizlenmiş 32 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan risk analizi çalışmaları sonucunda, Türkiye'ye gelecek yabancı plakalı bir TIR riskli olarak değerlendirildi. Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı gözetim altına alınarak x-ray taramasına sevk etti. Tarama sonucunda TIR dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edildi ve TIR arama hangarına alındı. Dedektör köpeğinin de dahil edildiği aramalarda, TIR dorsesinin tabanında gizli bölmeler oluşturulduğu belirlendi. Söz konusu bölmelerde, kayışlı özel düzeneklerle bağlanan 32 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 800 bin lira olan elektronik sigara tütünleri ile bu ürünlerin gizlendiği araca el konuldu. Sorumlular hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.