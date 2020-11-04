Sarp Gümrük Kapısı'nda 71 bin adet e-sigara tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda 2 tırda 7 milyon 700 bin lira değerinde toplam 71 bin adet elektronik sigara (e-sigara) tütünü ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük kapısına farklı zamanlarda giriş yapan iki tır riskli olarak değerlendirildi.

X-ray tarama cihazına sevk edilen ve dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edilen tırlar dedektör köpeğiyle arandı.

Tırlardan birinin gizli bölmesinde 40 bin, diğerinde 31 bin adet e-sigara tütünü olduğu belirlendi.

Ele geçirilen ürünlerin gümrüklenmiş değeri yaklaşık 7 milyon 700 bin lira olarak hesaplandı.