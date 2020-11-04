Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika

Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi

04.11.2020 11:21

Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen iki operasyonda 7 milyon 700 bin lira değerinde toplam 71 bin adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen iki operasyonda 7 milyon 700 bin lira değerinde toplam 71 bin adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan risk analizi çalışmaları sonucu, Gürcistan'dan Sarp Gümrük Kapısına farklı zamanlarda giriş yapan iki tır riskli olarak değerlendirildi. X-ray tarama cihazına sevk edilen tırların dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Arama hangarına alınan tırlar, çay-tütün dedektör köpeği ile de arandı. X-Ray tarama cihazında şüpheli yoğunluk bulunan tırların taban bölümüne, dedektör köpeğinin de tepki vermesi üzerine aramalar bu bölümlerde yoğunlaştırıldı. Yapılan aramalar neticesinde tır dorselerinin tabanında gizli bölmeler oluşturulduğu ve bu bölmelere özel olarak hazırlanan düzenekler vasıtasıyla on binlerce elektronik sigara tütününün gizlendiği tespit edildi.

İlk tırda oluşturulan 7 ayrı gizli bölmede kayışlı özel düzeneklere bağlanan 40 bin adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

İkinci tır ise, Gürcistan ve Türkiye arasında imzalanan protokol ile kullanılmakta olan Ortak Kapı programından yapılan sorgulamalar ve istihbarat çalışmaları sonucunda riskli bulunarak takibe alındı. Şüpheli tır gümrük kapısına geldiğinde benzer yöntemler kullanılarak kontrol edildi ve bu tırda da ilk tır ile aynı özel düzenekle gizli bölmeler oluşturulduğu tespit edildi. Bu gizli bölmelerde de 31 bin adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin bir gün arayla gerçekleştirildiği iki başarılı operasyon sonucunda yakalanan toplam 71 bin adet elektronik sigara tütünün gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 7 milyon 700 bin lira olduğu belirlendi.

Olaylara ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi
Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi
Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi
Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi
Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi
Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi
Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi

Gürcistan, Ticaret, Sigara, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümrük Muhafaza Ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında 71 Bin Adet E-Sigara Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika


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