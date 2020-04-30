Sarp Gümrük Kapısı'nda bin 500 canlı kraliçe arı ele geçirildi - Son Dakika

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Sarp Gümrük Kapısı'nda bin 500 canlı kraliçe arı ele geçirildi
6 saat önce
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda bir tırda bin 500 kraliçe arı, 1 kilogram esrar ve muhtelif eşyalar ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda bir tırda bin 500 kraliçe arı, 1 kilogram esrar ve muhtelif eşyalar ele geçirildi.
Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı tır, Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek X-ray tarama sistemine yönlendirildi. X-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine araç arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de dahil olduğu aramada, köpeklerin araç içerisinde bulunan bir çantaya tepki vermesi üzerine açılan çantada 1 kilogram esrar bulundu. Aramanın genişletilmesi sonucunda aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş vaziyette 150 ahşap kutu içerisinde Türkiye'ye sokulmak istenen bin 500 adet canlı kraliçe arı ele geçirildi. Söz konusu arıların yanı sıra araçta 16 adet oto yedek parçası, 235 adet çakı ve 107 adet çakı kılıfı da ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyalara el konulurken, bin 500 adet canlı kraliçe arı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Sorumlular hakkında yürütülen soruşturmaya devam ediliyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:25 Kaynak: İHA
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