Son Dakika Haberleri: Sarp Gümrük Kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi
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Sarp Gümrük Kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi

1 saat önce

Sarp Gümrük Kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildiARTVİN - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi

ARTVİN - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.

Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen Türk plakalı bir tır, Sarp Gümrük Kapısında riskli olarak değerlendirilerek arama hangarına sevk edildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekiplerce aracın dorsesinde gerçekleştirilen aramada, yemek dolabının içerine gizlenmiş vaziyette 12 koli tespit edildi. İçerisine hava girmesi için özel olarak hazırlanan kolilerde toplam 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.

Ele geçirilen su kaplumbağaları Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğal Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Piyasa değeri yaklaşık 142 bin Türk lirası olan 2 bin 500 adet su kaplumbağasını yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokmak isteyen şahıslar hakkında yürütülen adli soruşturmaya devam ediliyor.

Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
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